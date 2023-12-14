Suriyelinin üzerinden baston görünümlü kılıç çıktı. ‘Çocuk istismarı’ suçundan arandığı ortaya çıktı

Şanlıurfa’da Haliliye ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, şüphe üzerine durdurdukları Suriye uyruklu M.A.’yı elinde baston görünümlü içinde 80 santim uzunluğunda bıçakla yakaladı.

Metal gövde ve ahşap uçlu bastonu inceleyen ekipler, bastonun içerisine gizlenmiş kesici alet olduğunu tespit etti.

Şahsın yapılan GBT kontrolünde "Reşit Olmayan Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan arandığı tespit edildi.

Şahıs, ekipler tarafından gözaltına alınarak Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

ERİŞMEK ÇOK KOLAY

O ürünlere internetten alışveriş yapılan birçok siteden kolayca erişilebilmesi dikkat çekti. Birçok sitenin baston görünümlü bıçak sattığı görüldü.