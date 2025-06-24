Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri!

Suriye'nin başkenti Şam'da peş peşe patlama sesleri duyuldu.

Reuters'de yer alan habere göre; Suriye'nin başkenti Şam'da art arda patlamalar yaşandığı belirtildi.

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İki gün önce bir kiliseye düzenlenen intihar saldırısı sonrası bugün de yeni bir patlama sesi duyuldu.

SEBEBİ BELLİ OLDU

Suriye'nin başkenti Şam'da akşam saatlerinde meydana gelen ve kentin her yerinden duyulan patlama sesi paniğe neden oldu.

Adı açıklanmayan güvenlik kaynakları, patlamanın tatbikat sırasında kontrollü şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, patlamada kimsenin yaralanmadığını aktardı.