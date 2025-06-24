Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri!

Son dakika... Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyuldu.

Suriye'nin başkenti Şam'da peş peşe patlama sesleri duyuldu.

Reuters'de yer alan habere göre; Suriye'nin başkenti Şam'da art arda patlamalar yaşandığı belirtildi.

Suriye'deki kilise saldırısını kimin gerçekleştirdiği ortaya çıktı! 25 kişi hayatını kaybetmiştiSuriye'deki kilise saldırısını kimin gerçekleştirdiği ortaya çıktı! 25 kişi hayatını kaybetmişti

İki gün önce bir kiliseye düzenlenen intihar saldırısı sonrası bugün de yeni bir patlama sesi duyuldu.

SEBEBİ BELLİ OLDU

Suriye'nin başkenti Şam'da akşam saatlerinde meydana gelen ve kentin her yerinden duyulan patlama sesi paniğe neden oldu.

Adı açıklanmayan güvenlik kaynakları, patlamanın tatbikat sırasında kontrollü şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, patlamada kimsenin yaralanmadığını aktardı.

Son Haberler
Saray ile AKP arasında derin çatlak ayyuka çıktı! Erdoğan'ın başdanışmanından partililere yaylım ateşi...
Saray ile AKP arasında derin çatlak ayyuka çıktı! Erdoğan'ın başdanışmanından partililere yaylım ateşi...
Aziz Yıldırım'dan kritik açıklama "Beni bırakın"
Aziz Yıldırım'dan kritik açıklama "Beni bırakın"
Wanda Nara sessizliğini bu paylaşımla bozdu
Wanda Nara sessizliğini bu paylaşımla bozdu
Bridget Jones laneti hortladı: Ünlü oyuncu bir kez daha aldatıldı
Bridget Jones laneti hortladı: Ünlü oyuncu bir kez daha aldatıldı
Bir ayda üç kez tutuklanan gazeteciye tahliye
Bir ayda üç kez tutuklanan gazeteciye tahliye