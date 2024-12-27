Suriye’nin batısında çatışmalar şiddetlendi! Humus’ta ölü ve yaralılar var

Suriye’nin Humus kentinde, Şam’daki geçiş hükümetine bağlı güçler ile Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) ifadesiyle “Hizbullah üyelerinin Suriye ve Lübnan arasında transferinden sorumlu gruplar" arasında çıkan çatışmada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Ülkenin batısında geçiş hükümetine bağlı güçlerin yürüttüğü "güvenlik operasyonu" ve çatışmalar devam ediyor.

İngiltere merkezli SOHR’un açıklamasına göre, dün akşam saatlerinde Suriye'nin Humus vilayetinin Abbasiye Mahallesi’nde geçiş hükümetinin askeri istihbaratına bağlı bir güvenlik devriyesiyle çatışmaya giren Hizbullah'ın Suriye ve Lübnan arasındaki üyelerinin transferinden sorumlu bir üyesi öldürüldü, bir diğeri de ağır yaralandı.

SOHR, “Alevi üyelerden oluştuğunu” belirttiği “Telkele Taburu Şehitleri’’ isimli 312 kişilik silahlı bir grubun liderlerinin öldürüldüğü ve bir kısmının tutuklandığını, grubun bu şekilde dağıtıldığını belirtirken, toplam kaç kişinin öldürüldüğüne dair net bir bilgi paylaşmadı.

SOHR, Humus kırsalındaki Al-Qabo köyünde de bir çocuğun da açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini ve eylemlerin kamuoyunda geniş çaplı bir öfkeye yol açtığını da belirtti.

SOHR’a göre, dün gece geç saatlerde de Hizbullah'la bağlantılı olduğu ve cinayet ve adam kaçırma gibi suçlara karıştığı ileri sürülen Şujaa El-Ali silahlı grubu üyeleri ile yeni yönetime bağlı güçler arasında Balkalah köyünde yoğun çatışmalar yaşandı. Çatışma sırasında ağır silahlar ve insansız hava araçlarının kullanıldığı bildirildi. Çatışmada hükümete bağlı dört kişi öldü altı kişi yaralandı. Şujaa El-Ali grubunun üyelerinden de bazılarının da öldürüldüğü belirtildi.

Yerel kaynaklar, dün Hama-Masyaf yolunda Suriye’nin eski yönetimi döneminde görev yapan 3 hakimin öldürüldüğünü ve cesetlerinin Hama'nın batısındaki El-Rabia köyü kavşağında bulunduğunu ileri sürdü. Diğer yandan SOHR’a göre yine önceki Suriye yönetimine bağlı Muhammed Kanjo Hasan adlı bir hakim Tartus vilayetinde, beraberindeki 20 kişiyle birlikte tutuklandı. Gözlemevi, Kanjo Hassan'ın Sednaya'da tutulan kişiler için ölüm cezaları da dahil olmak üzere çok sayıda kişiye ölüm cezası verdiğini bildirdi.

SURİYE'NİN ALEVİ NÜFUSUN HEDEF ALINDIĞINA DİAR İDDİALAR GÜNDEMDE

Suriye’de HTŞ öncülüğündeki Sünni grupların Suriye’nin bir kısmının kontrolünü ele geçirmesinin üzerinden yaklaşık üç hafta geçti. Şam’ın kontrolünü ele geçiren grupların önceki yönetime muhalif olmalarının temel nedenleri arasında Beşar Esad’ın da mensubu olduğu “Alevi azınlığın Sünni çoğunluğu yönetmesine’’ karşı pozisyonları sayılıyor.

Geçiş hükümetine bağlı İçişleri Bakanlığı “Tartus’taki isyancılar gözaltına alındı” açıklaması yaparken; sosyal medyada gözaltılar sırasında çekildiği ileri sürülerek yayılan görüntülerde geçiş hükümetine bağlı güçlerin “İşte Alevi köpekler! Havlayın!” dediği duyulurken bazı videolarda ise infaz görüntüleri yer alıyor.

SURİYE'NİN BATISINDA BU HAFTA PROTESTO GÖSTERİLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Halep’te Alevilerin kutsal saydığı bir türbeye yönelik saldırıyı ve türbenin 5 çalışanının öldürüldüğünü gösteren görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Lazkiye, Tartus ve Humus’ta başta Aleviler olmak üzere azınlıklar protesto eylemleri gerçekleştirdi. Yerel kaynaklar bazı yerlerde göstericilere ateş açıldığına yönelik iddiaları gündeme getirirken, bu bölgelerde protestoların ardından belirli saat aralıklarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ardından Suriye’deki geçiş hükümetine bağlı Askeri Operasyonlar Dairesi ve İçişleri Bakanlığı, Tartus ve çevresinde “Esad milislerinin kalıntılarını avlamak” üzere bir operasyon başlattığını ifade etti. Geçiş hükümetine bağlı yetkili güvenlik kurumları operasyonların önceki Suriye rejimi ve “İranlı milislerle bağlantılı tüm şebekeler ortadan kaldırılana, istikrar ve barış sağlanana kadar devam edeceğini’’ açıkladı.

Öte yandan Alevi türbesine saldırının HTŞ yönetimi ele almadan yaklaşık bir hafta önce gerçekleştiği, HTŞ’nin, saldırıdan sonra bir heyet göndererek türbeye yapılan eylemden dolayı özür dilediği ve faillerin cezalandırılacağına dair söz verdiği öğrenildi.

Katolik Hristiyanların Noel kutlamaları nedeniyle 25-26 Aralık tarihlerinin resmi tatil ilan edilirken HTŞ, Sukeylebiye kasabasında Hristiyanların yılbaşı ağacının yakılmasının ardından yine benzer bir tutum sergileyerek olay yerine temsilciler göndermiş, özür dilemiş ve faillerin cezalandırılacağı sözünü vermişti.