Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Ulusal Güvenlik Konseyini kurdu

Suriye Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, dün bir kararname yayınlayarak, ülkenin Ulusal Güvenlik Konseyini kurdu.

Yeni konseyle ilgili kararnamede, konseyin “ulusal güvenliği arttırmak ve önümüzdeki dönemde karşılaşılacak güvenlik ve siyasi zorluklara yanıt vermek amacıyla” kurulduğu belirtildi. Suriye Cumhurbaşkanı’nın yanı sıra konseyin diğer üyeleri arasında Dışişleri, Savunma, İçişleri Bakanları ve ülkenin İstihbarat Teşkilatı Başkanı yer alacak.