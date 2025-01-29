Suriye’nin geçici devlet başkanı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Suriye’nin geçici devlet başkanı belli oldu

Ahmed eş-Şara, Suriye’nin geçici Devlet Başkanı olduğunu açıkladı.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara, yeni bir anayasa kabul edilene kadar ülkenin geçici devlet başkanı oldu.

Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından Suriye’nin yeni lideri olan Ahmed eş-Şara, ülkenin geçici devlet başkanı oldu.

Askeri Operasyon Yönetimi Sözcüsü Hasan Abdül Gani’ye dayandırılan haberde, Şara’nın yeni bir anayasa kabul edilene kadar görev yapacağı ve geçici bir yasama konseyi kurma yetkisine sahip olduğu ifade edildi.

Şara’nın Esad rejimini devirmek için Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile birlikte savaşan silahlı grupların komutanlarının katıldığı başkent Şam'daki bir toplantıda devlet başkanı olarak seçildiği aktarıldı.

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