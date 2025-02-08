Suriye'nin kuzeyinde terör temizliği! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Suriye'nin kuzeyinde terör temizliği! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz."

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