Suriye'nin kuzeyinde terör temizliği! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz."