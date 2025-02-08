Suriye'nin kuzeyinde terör temizliği! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz."
Geçit vermedik, vermeyeceğiz! ????????— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tavizsiz bir… pic.twitter.com/PgAyc35SmW