Suriye'nin kuzeyine hava harekatı işte böyle gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerini vurduğu anları ve hava harekatına ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.

Suriye'nin kuzeyine hava harekatı işte böyle gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerini yok ettiği anları ve hava harekatına ilişkin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER: “1-3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak’ın kuzeyinde, 5-6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik, karadan ateş destek vasıtalarımızın da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra ettik. Başarıyla icra edilen bu operasyonlarda, terör örgütüne ait çok sayıda hedef ile örgütün yararlandığı gelir kaynakları ve tesis, tam isabetle imha edilirken 150’den fazla terörist de etkisiz hâle getirildi.”

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