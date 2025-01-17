Suriye'nin kuzeyine operasyon! Saldırı hazırlığındaki teröristlerin planları başlarına yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Suriye'nin kuzeyine operasyon! Saldırı hazırlığındaki teröristlerin planları başlarına yıkıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristin düzenlenen operasyonla etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

operasyonnn.jpgMilli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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