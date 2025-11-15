Birleşik Arap Emirlikleri (BM) merkezli DP World, 12 Kasım’da 30 yıllığına imzalanan 800 milyon dolarlık imtiyaz anlaşmasıyla Suriye’nin Tartus Limanı’nın işletmesini devraldı. Şirket, limanı büyük bir ticaret ve lojistik merkezi hâline getirmeyi hedeflese de bir tartışma şirketi gölgede bırakıyor.

EPSTEIN BAĞLANTILI TARTIŞMALI YÖNETİCİ

DP World’ün İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Ahmed bin Sulayem, adı hapiste ölen pedofil fuhuş ağı yöneticisi Jefrrey Epstein ile birlikte anılan tartışmalı bir isim. 2017’de Epstein ile bin Sulayem arasında 6 bin 200 dolarlık karşılıklı para transferi yapıldığı; ayrıca Epstein’in New York’taki evine 2011–2014 döneminde planlanan bir ziyarette de adının geçtiği ortayaçıkmıştı.

Cradle Türkiye'de yer alan habere göre son günlerde Epstein'i yeniden gündeme taşıyan e-posta sızıntısında da Sulayem'in de adı geçiyor. 2011 tarihli bir yazışmada, Epstein ile bin Sulayem, çocuklar için GPS takibi yapılabilen “akıllı ayakkabılar” fikrini tartışırken görülüyor. Sulayem, bir tanıdığının geliştirdiği GPS yerleştirilmiş akıllı ayakkabıları çocukları ve müşterileri takipte kullanması için Epstein'a öneriyor.

Epstein de "harika fikir” yanıtını veriyor.

Araştırmacı yazar Prof. David Miller, DP World’un Tartus Limanı’nı devralması üzerine sosyal medya hesabından “Suriye'nin Tartus limanı, BAE'nin Afrika, Asya ve Avrupa'daki altyapı üzerinde gizlice kontrol kurması için Siyonist devlete yardım etme stratejisinden sorumlu olan Epstein bağlantılı bir Emirlik yetkilisine devredildi” diye yazdı ve ekledi:

CEO'su Sultan Ahmed bin Süleyman'ın olduğu DP World, ABD'nin yerini küresel bir hegemonya olarak alacak olan yeni Yahudi İmparatorluğu Pax Judaica'nın önemli bir parçasıdır.

Dünyanın önde gelen küresel liman işletmeciliği şirketleri arasında yer alan DP World’un İsrail’le geliştirdiği yoğun işbirliği ve ticaret hacmini artırma yönündeki ısrarlı stratejisi, Tel Aviv yönetimine önemli ölçüde ticari imkân ve finansal kaynak sağlıyor.

Ortadoğu’daki liman ağını Batı limanlarıyla İsrail üzerinden bağlama hedefi ise, ülkenin bölgesel ve küresel ekonomik konumunu daha da güçlendiriyor. Devir işlemi, DP World ile Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel Kurumu arasında aylardır süren hazırlıkların ardından tamamlandı.

Tartus, Suriye’nin ikinci büyük limanı olmasının yanı sıra, ülkenin lojistik sektöründe yıllardır açıklanan en önemli uluslararası yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.