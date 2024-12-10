Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama. Görev süresi belli oldu

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından HTŞ himayesinde kurulan geçini hükümetin başbakanı Muhammed El-Beşir, 1 Mart 2025'e kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini açıkladı.

Katar merkezli Al Jazeera'nın aktardığına göre; el-Beşir, söz konusu açıklamayı televizyon yayınında yaptı.

El-Beşir, HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların uzun yıllardır yönettiği Idlib'de de 'Suriye Kurtuluş Hükümeti'ne başkanlık ediyordu.

El-Beşir'in geçiş dönemini yönetmek üzere yeni bir hükümet kurmakla görevlendirildi.

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Yine Al Jazeera'nin dünkü haberine göre Suriye'deki cihatçı örgütlerin yaptıkları toplantı sonunda 'en kısa sürede bir geçiş hükümeti kurma kararı aldıkları' yazılmıştı.

Toplantıya HTŞ lideri Muhammed El-Colani, Muhammed el-Beşir ve Muhammed Gazi el-Celali'nin de katıldığı ifade edildi.

BAKANLAR ŞAM'DA ÇALIŞIYOR

Öte yandan Al Jazeera'nin aktardığına göre, Suriye'nin eski Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, Esad'ın devrilmesinden sonra “hızlı ve sorunsuz” bir geçiş süreci sağlamak için kabinedeki bakanların çoğunun halen Şam'da çalıştığını söyledi.

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MUHAMMED EL-BEŞİR KİMDİR?

Muhammed el-Beşir, 1983 yılında İdlib’in Cebel el-Zaviye bölgesinde doğdu.

Halep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Haberleşme Bölümü’nden 2007'de mezun olduğu kaydedildi. Aynı zamanda İdlib Üniversitesi Şeriat ve Hukuk Fakültesi’nden de mezun olduğu aktarıldı.

BAKAN OLARAK DA GÖREV YAPTI

1983'te İdlib vilayetinde doğdu. 2007'de Halep Üniversitesi İletişim Bölümü'nden elektrik ve elektronik mühendisliği, 2021'de İdlib Üniversitesi'nden şeriat ve hukuk diploması aldı.

2022'de İdlib Devrim Kurtuluş Hükümeti'nde dernek işleri direktörü, ardından kalkınma ve insani işler bakanı olarak görev yaptı.