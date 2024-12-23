Suriye’nin yeni Dışişleri Bakanı Eş-Şiybani Türkiye’deki üniversitenin öğrencisi çıktı

Suriye'de yeni yönetim şekillenmeye devam ederken, Dışişleri Bakanlığı görevine Esad Hasan Eş-Şiybani atandı. Haseke doğumlu olan Eş-Şiybani, Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 2009 yılında mezun oldu. Türkiye'deki akademik çalışmalarıyla da dikkat çeken yeni bakan, hem akademik hem de siyasi deneyimiyle gündeme geldi.

TÜRKİYE'DE AKADEMİK KARİYER

Esad Hasan Eş-Şiybani, yüksek lisans ve doktora eğitimini İstanbul'daki Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında tamamladı. Eğitimine hâlâ MBA programıyla devam eden Eş-Şiybani’nin, Türkiye'deki akademik çevrelerde de tanınan bir isim olduğu ortaya çıktı. Doktora danışmanı Prof. Dr. Hasan Aksakal, atama haberinin ardından sosyal medya üzerinden ilginç bir paylaşımda bulundu.

Esad Hasan Eş-Şiybani

Aksakal, “Doktora öğrencim Esad Hasan’ın Suriye’nin yeni Dışişleri Bakanı olduğunu az önce öğrendim. İki haftadır neden derse gelmediğini sınıf arkadaşlarına soruyordum. Artık mazeretim var, gelemiyorum deyip finallerden kalmaz inşallah” ifadelerini kullandı.

SİYASİ GEÇMİŞİ

Eş-Şiybani, 2011 yılında Suriye devrimine katılarak, ülkedeki dönüşüm sürecine tanıklık etti. 2017'de Suriye Kurtuluş Hükümeti’nin kuruluşunda aktif rol oynadı ve hükümetin siyasi işler departmanını kurarak başkanlık görevini üstlendi. Bu dönemdeki çalışmaları, onu ülkenin önde gelen siyasi aktörlerinden biri haline getirdi.

HALEP VALİSİ DE TÜRKİYE'DEN

Suriye yönetiminde dikkat çeken bir diğer atama ise Halep Valiliği görevine getirilen Azzam Garib oldu. Suriye Milli Ordusu’na bağlı Cephe Şamiye'nin Genel Komutanı olan Garib, Türkiye'de Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans yapmış bir isim olarak biliniyor.