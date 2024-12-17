Suriye'nin yeni lideri Golani takım elbise giyinip 'iyi hal indirimi' istedi! Başında 10 milyon dolarlık ödül var...

Suriye'nin yeni lideri Muhammed el Golani, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Golani, The Times'a verdiği röportajda başına ABD tarafından 10 milyon dolar ödül konulmasına ilişkin terörist tanımlamasının ve başındaki ödülün kaldırılmasını istedi.

10 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONULMASINA İLİŞKİN GOLANİ ABD’YE SESLENDİ

Suriye'de El Kaide'den ayrılan grubu Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) ABD, İngiltere ve diğer ülkeler tarafından terörist grup olarak adlandırılıyordu. Golani'nin başına ABD tarafından 10 milyon dolar ödül konuldu. Kişisel tanımlamasını önemsemediğini vurgulayan Golani, terörizm etiketinin Esad rejimine daha uygun olan “siyasi bir tanımlama” olduğunu belirtti. Golani, “Biz askeri faaliyetlerde bulunduk. Ülkeler artık bu tanımlamayı kaldırmalıdır. Suriye jeostratejik açıdan çok önemli. Kırbaçlayana ve kurbana uygulanan tüm kısıtlamaları kaldırmalılar, kırbaçlayan artık yok. Bu konu pazarlığa açık değildir" dedi.

İngiliz diplomatlarla da görüşen Golani, Batı'yı Esad yönetimi döneminde Suriye'ye uygulanan HTŞ'nin terör örgütü olarak tanımlanması da dahil olmak üzere tüm yaptırımları kaldırmaya çağırdı. Colani, “Zalim artık yok. Zalime ve kurbana uygulanan tüm kısıtlamaları kaldırmalılar. Bu konu pazarlığa açık değildir” dedi.

“TEMSİLİ BİR HÜKÜMET, KAPSAYICI BİR HÜKÜMET GÖRMEK İSTİYORUZ”

İngiliz diplomatlarla dün yapılan görüşmeler, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin İngiltere'nin terör örgütü olarak kabul ettiği HTŞ ile “diplomatik temas” kurduğunu açıklamasının ardından geldi. Suriye'nin yeni liderlerine ilişkin umutlarını dile getiren Lammy, “Temsili bir hükümet, kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz. Kimyasal silah stoklarının güvence altına alındığını ve kullanılmadığını görmek ve şiddetin devam etmemesini sağlamak istiyoruz. Tüm bu nedenlerle, elimizdeki tüm kanalları kullanarak, ki bunlar diplomatik ve tabii ki istihbarata dayalı kanallardır, HTŞ ile gerektiği yerde başa çıkmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE’DEN SURİYELİLER İÇİN 50 MİLYON STERLİNLİK YARDIM

İngiliz hükümeti, bölgedeki mülteciler de dahil olmak üzere Suriyeliler için 50 milyon sterlinlik bir insani yardım paketini duyurdu.