Suriye'nin yeni lideri milyonluk saati koluna taktı. İtibardan tasarruf olmaz!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Suriye'nin yeni lideri milyonluk saati koluna taktı. İtibardan tasarruf olmaz!

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın taktığı lüks saat gündem oldu. Saatin değerinin 5 milyona yakın olduğu ifade edildi.

Beşar Esad’ı deviren HTŞ güçlerinin lideri Ahmed Şara, Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı oldu.

Şara, Suudi Arabistan’ın ardından dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye’de bir görüşme gerçekleştirdi.

Sosyal medyada ise başka bir gündem vardı. O da Şara’nın kolundaki lüks saat.

Ahmed El Şara'nın görselde taktığı saat, Patek Philippe World Time 5230P modeli. Bu saat, platin kasa ve mavi kadran tasarımıyla dikkat çeken lüks bir dünya saati modeli.

Patek Philippe, özellikle dünya saatleri konusunda oldukça prestijli bir marka olarak biliniyor.

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Bu modelin güncel fiyatı yaklaşık olarak 100 ila 130 bin dolar arasında değiştiği kaydedildi.

Türk lirası üzerinden hesaplandığında saatin fiyatı 4 milyon 672 bin 538 liraya denk geliyor.

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