Suriye'ye pasaportla girişler başladı

İçişleri Bakanlığı, Suriye’ye pasaportla girişlerin başladığını açıkladı. Artık Türk vatandaşları Barış Pınarı Hareket Bölgesi haricinde sınır kapılarından pasaportla giriş yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı, Suriye sınır kapılarında pasaportla geçişlerin başladığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 Aralık sonrasında Suriye’nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır

Türk vatandaşları ile 3. ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir."

