Sürpriz aşk! CHP'li belediye başkanları evleniyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sürpriz aşk! CHP'li belediye başkanları evleniyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Aras ile CHP’li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın evlilik kararı aldığını açıkladı. Çiftin, Nisan ayında nikah masasına oturacakları şahitlerinin ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olacağı öğrenildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, aldıkları evlilik kararını kamuoyuna duyurdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit yaptığı açıklamada “Değerli basın mensupları bilgi kirliliğine neden olmamak amacıyla sizlerle bir konu paylaşmak istiyorum. Büyükşehir belediye başkanımız sayın Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanımız sayın Gonca Köksal almış oldukları evlilik kararı doğrultusunda nisan ayı içerisinde hayatlarını birleştireceklerdir” ifadelerini kullandı.

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