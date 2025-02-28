Sürpriz aşk! CHP'li belediye başkanları evleniyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, aldıkları evlilik kararını kamuoyuna duyurdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit yaptığı açıklamada “Değerli basın mensupları bilgi kirliliğine neden olmamak amacıyla sizlerle bir konu paylaşmak istiyorum. Büyükşehir belediye başkanımız sayın Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanımız sayın Gonca Köksal almış oldukları evlilik kararı doğrultusunda nisan ayı içerisinde hayatlarını birleştireceklerdir” ifadelerini kullandı.