Birbirinden başarılı yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Kerem Bursin, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Şu sıralar Lizge Cömert ile başrol paylan Bursin’in yeni aşka yelken açtığı iddia edildi.

Melisa Tapan ile geçtiğimiz hafta ilişkisini noktalayan ünlü oyuncunun adı sosyal medya fenomeniyle geçiyor.

SELİN YAĞCIOĞLU İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Takvim'in haberine göre; Melisa Tapan ile sessiz sedasız ayrılan Bürsin'in bu kez kalbini Selin Yağcıoğlu'na kaptırdığı öne sürüldü.

Magazin kulislerinde dolanan iddiaya göre, gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor. Bürsin'in yoğun set temposuna rağmen sık sık Selin Yağcıoğlu'na zaman ayırdığı da konuşuluyor.

"YILIN EN SÜRPRİZ ÇİFTİ"

"Yılın en sürpriz çifti" olarak anılan Bürsin ve Yağcıoğlu'nun ilişkisi merak konusu oldu.

Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz aylarda 2 yıldır birlikte olduğu iş insanı Allan Hakko ile yollarını ayırmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yağcıoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sizden hiçbir şey gizlemediğim için bunu da anlatmak istedim. Allan'la 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş, güç ve hayatımızı sürekli dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı. Altında hiçbir şey aramanızı istemediğim için sebebini de size anlatmak istedim. Sizi seviyorum. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim."