Trendyol Süper Lig'de 14. haftada oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Lig lideri Galatasaray ve 2. sırada yer alan Fenerbahçe 1 Aralık Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Bu dev maçı Yasin Kol yönetecek.
İşte haftanın hakemleri:
Yarın:
20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
29 Kasım Cumartesi:
14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor: Cihan Aydın
17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan
20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu
30 Kasım Pazar:
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Yasin Kol