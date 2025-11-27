Trendyol Süper Lig'de 14. haftada oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Lig lideri Galatasaray ve 2. sırada yer alan Fenerbahçe 1 Aralık Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Bu dev maçı Yasin Kol yönetecek.

İşte haftanın hakemleri:

Yarın:

20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

29 Kasım Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor: Cihan Aydın

17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu

30 Kasım Pazar:

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Yasin Kol