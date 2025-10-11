1993'te Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirip mesleğe muhabir olarak başlayan İsmail Küçükkaya, kariyerinde çeşitli gazetelerde çalışarak yükseldi.

2013'te FOX'da (NOW) yayınlanan Çalar Saat canlı yayınını 2022’ye kadar başarılı ile sürdürerek izlenme rekorlarına imza attı.

Bu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinde iki rakip olan Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ı Seçim Özel programında karşı karşıya getirdi.

2022- 2025 arası 3 yıl bu başarısını Halk TV'ye taşıdı.

Sözleşme bitince TV 100’de 29 Eylül 2025’te TV100’de her sabah 3 saat boyunca canlı yayınlanan Yenigün programına başladı.

Küçükkaya kardeşim 9 Ekim’de CHP eski milletvekili olan gazeteci Mustafa Balbay’ konuk aldı.

Programı, “Demokrasi Meydanı’na hoş geldin Balbay” sözleriyle açtı.

Balbay, Antalya Kitap Fuarı’ndaki yoğun ilgiden söz ederken, ülke sorunlarına duyulan kaygının aslında umut verici olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Kaygısız insan fikir üretemez. İnsan kaygılı olmalı ama kaygısına yenik düşmeden umudunu korumalı.”

Balbay, cezaevinde ziyaret ettiği Ekrem İmamoğlu hakkında şunları söyledi:

“Dün Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettim. Orada bir saate yakın konuştuk. Ülkenin gidişatını, ekonomiyi, Ortadoğu’daki barışı konuştuk. Kendisine, yarın İsmail Küçükkaya’nın yeni başlayan programına katılacağımı söyledim. ‘Selamlarımı yazılı ileteyim’ diyerek bir not yazdı.”

Balbay’ın verdiği yazılı mesajı Küçükkaya, canlı yayında şöyle okudu:

“Sevgili İsmail Küçükkaya, Türkiye’miz ve milletimiz adına demokrasi, özgürlük duygularımızı besleyen en önemli unsurlardan biri, haber alma özgürlüğümüz ve medyanın evrensel prensiplerle haklarına sahip olduğu ortamın varlığıdır.

Bu çerçevede yıllardır sürdürdüğünüz haberciliğinizle, gazeteci kimliğiniz sayesinde çok başarılı bir yayın dönemi geçirmenizi yürekten diliyorum. İzleyicilerinize ve tüm TV100 emekçilerine selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Küçükkaya, “Biz de kendisine içtenlikle teşekkür ediyoruz” dedi.

Balbay, İmamoğlu’nun en çok da iddianamenin çıkmasını beklediğini belirterek; “Suçlu varsa ortaya çıksın ama herkes tek tek yargılansın; toptancı yaklaşımlarla kimseyi karalamayalım” dediğini aktardı.

Aslında Küçükkaya ve Balbay bu sabah programında güzel bir gazetecilik örneği sunmuş oldular. Ancak bu programın ardından İsmail Küçükkaya’nın Yenigün’ü yayından kaldırıldı.

Değerli okurlarım,

Gerek TV 100 kanalı, gerek İsmail Küçükkaya Türk medyasının önemli iki değeridir. Herkese söz hakkı tanıyan objektif yayın anlayışıyla kısa sürede Türk halkının takdirini kazanan TV 100 ile Türkiye’nin yetiştirdiği kıymetli gazetecilerden Küçükkaya’nın yollarının ayrılmış olmasını ben üzüntüyle karşıladım. Bu ayrılık bence her iki taraf için olduğu kadar onları takdirle izleyen kamuoyu ve medyamız için de kayıptır.

Madem böyle uygun görülmüş, taraflar için “hayırlı olsun” demekten başka yapacak bir şey yok. 50 yılı aşan meslek hayatımda çok tanıklık ettiğim böyle ayrılıkların çoğu zaman daha güzel başlangıçlara vesile olduğunu da gördüm. Hayırlı olsun.

X X X

Fatih Altaylı diyor ki;

“Her gün talimat geliyor. Herkes korkuyor.”

X X X

