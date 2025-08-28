Sürpriz oyuncaklar çocukları kumara yönlendiriyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Erdem, son dönemde çocuklar arasında popülerleşen sürpriz oyuncakların bilinmezlik temelli yapısının, kumar alışkanlığına benzer bir tüketim döngüsü yarattığını söyledi.

Her kutudan hangi figürün çıkacağının bilinmemesinin, çocukları istedikleri ürünü bulana kadar sürekli alım yapmaya yönlendirdiğini vurgulayan Erdem, bu durumun oyuncağın kendisinden çok satın alma anındaki hazza odaklanmaya yol açtığını belirtti.

Erdem, bu sürecin uzun vadede kumara yatkınlık geliştirebileceği uyarısında bulunarak, "Çocuk artık oyuncağın kendisiyle değil, onu satın alırken hissettiği duyguyla ilgileniyor. Bu, zihinde kumara benzer bir mekanizma oluşturuyor" dedi.