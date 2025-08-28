Sürpriz oyuncaklar çocukları kumara yönlendiriyor

Kaynak: İHA
Sürpriz oyuncaklar çocukları kumara yönlendiriyor

Uzmanlar sürpriz oyuncakların çocuklarda kumar eğilimi oluşturabileceğini belirtirken, ebeveynlere alternatif olarak kültürümüzde de yeri olan bez bebekleri sağlıklı bir seçenek olarak gösteriyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Erdem, son dönemde çocuklar arasında popülerleşen sürpriz oyuncakların bilinmezlik temelli yapısının, kumar alışkanlığına benzer bir tüketim döngüsü yarattığını söyledi.

Her kutudan hangi figürün çıkacağının bilinmemesinin, çocukları istedikleri ürünü bulana kadar sürekli alım yapmaya yönlendirdiğini vurgulayan Erdem, bu durumun oyuncağın kendisinden çok satın alma anındaki hazza odaklanmaya yol açtığını belirtti.

Erdem, bu sürecin uzun vadede kumara yatkınlık geliştirebileceği uyarısında bulunarak, "Çocuk artık oyuncağın kendisiyle değil, onu satın alırken hissettiği duyguyla ilgileniyor. Bu, zihinde kumara benzer bir mekanizma oluşturuyor" dedi.

Son Haberler
Kazada ortalık savaş alanına döndü
Kazada ortalık savaş alanına döndü
Bariyerlere çarpan otomobilin tekerleği fırladı
Bariyerlere çarpan otomobilin tekerleği fırladı
Güneş Sistemi’ne gelen gizemli ziyaretçiyi James Webb yakaladı
Güneş Sistemi’ne gelen gizemli ziyaretçiyi James Webb yakaladı
9 yaşındaki çocuğu güpegündüz kaçırmaya çalıştı
9 yaşındaki çocuğu güpegündüz kaçırmaya çalıştı
Sürpriz oyuncaklar çocukları kumara yönlendiriyor
Sürpriz oyuncaklar çocukları kumara yönlendiriyor