Sürü halinde görüldüler! Bölgede çekim yapan gazeteciler, bir anda neye uğradığını şaşırdılar

Kars'ta soğuk hava ve kar yağışı yaban hayatı olumsuz etkiledi. Yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları köylere indi. Son günlerde özellikle Dikme, Kümbetli ve Benliahmet köyleri bölgesinde sürüler halinde görülen domuzlar ise dikkat çekti.

Yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan domuzların yanlarına yaklaşmaya çalışan gazeteciler, karlı arazide bir taraftan yürüdü, bir taraftan da domuzlara yaklaşarak kaydetti.

Domuzlara 20 metre kadar yaklaşan gazeteciler, bir anda neye uğradığını şaşırdı. Gazetecilerin üzerine doğru koşmaya başlayan domuzlar, paniğe neden olurken, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri karşı karşıya kaldığı domuzları görüntülemeyi an be an kaydetti.

Kars-Erzurum karayolunda seyrederken domuz sürüsünü fark ettiklerini ifade eden Serkan Erkoç, "Kars'ta arazide domuz sürüsü var. Yoldan geçerken gördük. Yanlarına kadar yaklaşık bunları çekmeye çalışacağız. Tedbirimizi aldık. Domuz sürüsünün yanına kadar yaklaşıp kaydetmeye çalışacağız" dedi.

Karlı arazide yaklaşık 2 kilometre yürüyerek domuz sürüsüne yaklaşan gazeteciler, onlarca domuzu görüntüledi. Bir anda gazetecilerin üzerine doğru koşmaya başlayan domuz sürüsü daha sonra yön değiştirerek ters istikamete doğru koşmaya başladı. Sürü daha sonra gözlerden kayboldu.