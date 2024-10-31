Sürücü belgesi iptal edildi, cezaya aldırmayıp drift attı

Diyarbakır'da, bir sürücü trafikte tehlike oluşturan ihlaller yaptı üstelik bunu sosyal medya platformlarında da paylaştı. Bunun üzerine yapılan denetimler kapsamında, araç sürücüsünün M.E.B. olduğu tespit edildi. M.E.B. ile gerçekleştirilen mülakat sonucu videoların kendisine ait olduğunu beyan etti. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince cezai işlem uygulandı.

Tehlikeli sürücüye, "Drift atmak, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atmak" suçlarından gerekli adli ve idari işlem yapıldı.