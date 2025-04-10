Sürücü bu kazadan yara almadan kurtuldu! Aracın tekeri yerinden koptu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sürücü bu kazadan yara almadan kurtuldu! Aracın tekeri yerinden koptu

Mersin Silifke’de bir otomobil sürücüsü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kaza sonrası otomobil ters dönerken aracın tekeri koptu. Sürücü mucizevi şekilde yara almadan kurtuldu.

Mersin'in Silifke ilçesinde kaza yaparak ters dönen bir tekeri de kopan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesi çıkışında Kabasakkallı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.K.Y idaresindeki 42 AKK 777 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak ters döndü. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada tek tekeri de koparak savrulan araçtan sürücü yara almadan çıktı.

Sağlık ekipleri tedbir amaçlı gelirken, araç çekilene kadar trafik kontrollü olarak sağlandı.

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