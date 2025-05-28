Sürücü çıldırdı! Panelvana benzin döküp yaktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kastamonu’da bir sürücü, sinirlerine hakim olamayarak polis ekiplerinin işlem yapmak istediği aracını yaktı. Şahıs olay sonrası bölgeden uzaklaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Cebrail Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından sorgulaması yapılan 20 AHT 022 plakalı panelvan aracın borç sebebiyle haciz yakalamalı olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin aracın yediemin otoparkına çekileceğini söylemesi üzerine, E.D. isimli araç sürücüsü araçtan eşyalarını alacağını söyledi.

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Aracın içinden aldığı şişedeki benzini aracın üzerine döken şahıs, panelvan aracı ateşe verdi. Polis ekipleri tarafından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri istenirken, şahıs aracı terk ederek bölgeden uzaklaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Şahıs olaydan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

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