Sürücü fark etmediği merdivenlerde asılı kaldı

Küçükçekmece’de hastaneye hasta yakınını getiren sürücü, yol zannettiği merdivenlerde aracıyla asılı kaldı.

Kazada yaralanan olmazken, merdivenlerdeki aracı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir hastanenin bahçesinde gerçekleşti. Akrabasını 34 GKM 246 plakalı aracıyla hastaneye getiren Şükrü T., daha sonra aracını otoparka çekti.

İşlemlerinin otoparktan hastanenin önüne doğru ilerlemek isteyen Şükrü T., yol sandığı merdivenlere daldı. Bunun üzerine araç merdivenlerde asılı kaldı.

Olayda merdivenlerde herhangi bir kimsenin olmayışı olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı olarak çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak merdivenler bir süreliğine yaya geçişine kapatıldı. Aracın çekici yardımı ile kaldırılmasıyla birlikte merdivenler tekrar kullanıma açıldı. Kaza nedeniyle araçta maddi hasar oluştuğu görüldü.

Aracıyla merdivenlerde asılı kalan sürücü Şükrü T., "Aracımla hasta yakınımı getirirken ortada sökülmüş dubayı görmediğim için sola döndüm. Sağımda da 3 araç vardı onları geçtim. Önümü göremediğim için merdivenden otopark alanına doğru gitmeye çalıştım. Dur sesleri duyunca frene bastım ama tekerlek indiği için araba dik bir şekilde durdu. Burada çalışan bir abimiz 2-3 kere daha aynı şekilde olay olduğunu söyledi. Aracın olduğu noktada bir çocuk bir anne olabilirdi. Ön tamponun altında bir çocuğun kanı akıyor olabilirdi. Neden bu güvenlik önlemleri alınmıyor. Kimseye bir şey olmadı" dedi.

