Sürücü kontrolü kaybetti! Raylara girdi, seferler durdu

Eskişehir'de sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bir otomobil tramvay yoluna girdi. Bu durum Çankaya-Osmangazi Üniversitesi hattında aksamalara sebep oldu.

Kaza, saat öğleden sonra 13:48 civarında Mustafa Özel Bulvarı üzerinde bulunan Kartopu Tramvay Durağı'nda meydana geldi. 26 TU 615 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine tramvay yoluna girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uğraşları sonucunda otomobil tramvay yolundan kaldırırken ulaşımda bir süre gecikme yaşandı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.