Sürücü kontrolü kaybetti! Raylara girdi, seferler durdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sürücü kontrolü kaybetti! Raylara girdi, seferler durdu

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tramvay yoluna savruldu. Tramvay seferlerinde aksama yaşandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bir otomobil tramvay yoluna girdi. Bu durum Çankaya-Osmangazi Üniversitesi hattında aksamalara sebep oldu.

Kaza, saat öğleden sonra 13:48 civarında Mustafa Özel Bulvarı üzerinde bulunan Kartopu Tramvay Durağı'nda meydana geldi. 26 TU 615 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine tramvay yoluna girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uğraşları sonucunda otomobil tramvay yolundan kaldırırken ulaşımda bir süre gecikme yaşandı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Sürücü kontrolü kaybetti! Raylara girdi, seferler durdu

Sürücü kontrolü kaybetti! Raylara girdi, seferler durdu

Sürücü kontrolü kaybetti! Raylara girdi, seferler durdu

Son Haberler
Benfica ve Zagreb... Ali Koç ve Sadettin Saran'ın ortak kaderi
Benfica ve Zagreb... Ali Koç ve Sadettin Saran'ın ortak kaderi
Tesettürlü kadının dansına gözaltı!
Tesettürlü kadının dansına gözaltı!
Beyin anevrizması teşhisi konulmuştu! Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu taburcu oldu
Beyin anevrizması teşhisi konulmuştu! Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu taburcu oldu
Fenomen Kıvanç-Beril Talu çiftine tahliye!
Fenomen Kıvanç-Beril Talu çiftine tahliye!
ATM’yi bu saatlerde kullananlar yandı!
ATM’yi bu saatlerde kullananlar yandı!