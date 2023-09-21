Sürücü kontrolünden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip yan yatarken, sürücü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Sürücü kontrolünden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı


Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Belediye Arsaları yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametine seyreden B.U. yönetimindeki 68 BU 656 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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