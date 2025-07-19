Sürücü sirenleri duymazdan geldi

Kaynak: DHA
Sürücü sirenleri duymazdan geldi

İzmit’te hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen hafif ticari araç sürücüsü, cep telefonuyla görüntülendi.

Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin İzmit ilçesi D-605 kara yolunda hafif ticari araç sürücüsünün hasta taşıyan ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde D-605 kara yolu İzmit geçişi Kandıra yolu mevkisinde meydana geldi. Hasta taşıyan ambulansın şoförü, siren ve korna çalarak yol istedi. Siren ve kornaya rağmen plakası 34 DP 4511 olan hafif ticari aracın sürücüsü, ambulansa yol vermeyerek aracıyla sol şeritten ilerlemeye devam etti. Ambulans şoförünün kornaya ısrarla basmasının ardından hafif ticari araç, sağ şeride geçti. O anlar, ambulans şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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