Sürücüler arasındaki tekmeli yumruklu kavga kamerada

Kaynak: DHA
Sürücüler arasındaki tekmeli yumruklu kavga kamerada

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde iki sürücü arasında çıkan tartışma kısa sürede, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar anbean kameralara yansıdı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 19 Mayıs Mahallesi Sultan Sokak’ta dün akşam saatlerinde iki sürücü arasında çıkan tartışma, kısa sürede tekme ve yumrukların konuştuğu bir kavgaya dönüştü. Olay yerinde bulunan diğer kişilerin de karıştığı kavga, cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

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Görgü tanıklarının ifadesine göre, iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine araçlarından inen sürücüler, sokak ortasında birbirlerine saldırmaya başladı. Kavgaya sürücülerin yanındaki kişiler de dahil olunca, durum iyice kontrolden çıktı.

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Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücülerin birbirlerine yumruk attığı ve bir kişinin aldığı darbeler sonucu yere düştüğü anlar net bir şekilde görülebiliyor. Çevredeki vatandaşlar ise kavgayı ayırmakta zorlandı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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