﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı aldı. Bu karar Kasım ayında fiyatı aratacak petrolün zamlanacağı anlamına geliyordu.

Ama kesintiyi gerekçe gösteren hükümet benzin ve motorine zam üstüne zam yapmaya devam ediyor.

Motorine, salıyı çarşambaya bağlayan gece 1 TL 10 kuruş, çarşambayı perşembeye bağlayan gece 1 TL 39, bugün de 1 lira 53 kuruş zam yapıldı. Böylece yapılan 3 zamla motorinin litre fiyatı 4.02 TL arttı.

Benzine salıyı çarşambaya bağlayan gece 62 kuruş, çarşambayı perşembeye bağlayan gece 74 kuruş zam yapılmıştı. Bugün zammın pas geçtiği benzinin de fiyatı toplam 1.36 TL artmıştı.

Bugün yapılan zamla birlikte motorin fiyatı İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 27.16, Avrupa Yakası'nda 27.14, Ankara'da 27.26, İzmir'de ise 27.29 TL'den depolara doldurulacak.

Zamlara isyan eden dizel araç sahipleri "Sene başında motorinin litre fiyatı 11 küsür, benzinin ise 12 küsür liraydı. Yani mazot benzinden daha ucuzdu. Şimdi ise tabelaya bakın. Benzin 20.60, mazot ise 27.14 TL. Farka bakın farka. Aynı varilden ister mazot ister benzin üret. Olan ağır vasıta sürücülerine oluyor. Kilometrede 10 TL yakıldığını düşünün. O sebzeler meyveler İstanbul'a eşek sırtında gelmiyor. Vatandaş markete gidip, fiyatları görünce gözlerini faltaşı gibi açıyor. Mazota zam gelmiş değince de 'benim aracım yok olan düşünsün' yanıtını veriyor. Aracı olmayan da bu zamdan nasibini alıyor ve almaya da devam edecek" dedi.