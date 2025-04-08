Sürücüler bu gece yarısı ters köşe olacak! Akaryakıt istasyonuna gidecekler 'başımıza taş yağacak' diyecek

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Sürücüler bu gece yarısı ters köşe olacak! Akaryakıt istasyonuna gidecekler 'başımıza taş yağacak' diyecek

Hükümetin zam üstüne zam bindirdiği benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. Brent petroldeki dev düşüşün yansıması Türkiye'ye yeni uğramaya başlıyor. Sektör kaynaklarına göre yarın 1 lira 50 kuruşu aşan bir indirimin pompalara yansıması tahmin ediliyor.

İktidarın bütçe açığını kapatmak amacıyla seri zam yaptığı benzin ve motorin fiyatlarına zam üstüne zam bindi. Ancak brent petrolün varil fiyatı bugün 65.02 dolara düştü. Tüm dünya ülkeleri akaryakıta indirim gelirken, Türkiye’ye ne zaman geleceği merakla bekleniyordu. Sektör kaynaklarına göre yarın 1 lira 50 kuruşu aşan bir indirimin pompalara yansıması bekleniyor.

POMPALARA YANSIMASI BEKLENİYOR

En ucuz benzin ve motorinin litre fiyatı 46 lirayı aşarak tarihi seviyeye geldi. Ancak brent petrolün fiyatı dün 63.03 dolara kadar düştü. Son zamanların en düşük seviyesinde olan petrol fiyatı dünyanın pek çok ülkesinde indirim olarak pompalara yansımaya başladı. Benzin ve motorinin litre fiyatında indirim ise uygulanmadı. Bu hafta içinde 1 lira 50 kuruşluk indirim uygulanacağı bekleniyordu.

“1 TL 50 KURUŞ'U AŞAN BİR İNDİRİM YAPILMASI TAHMİN EDİLİYOR”

Bugün brent petrolün varil fiyatı bugün 65.02 dolarda işlem görüyor. Hürriyet’in haberine göre sektör kaynaklarından beklenen haber geldi. Edinilen bilgiye göre; hem benzine hem de motorine 9 Nisan Çarşamba günü itibariyle 1 TL 50 Kuruş'u aşan bir indirim yapılması tahmin ediliyor. hem benzine hem de motorine 9 Nisan Çarşamba günü itibariyle 1 TL 50 Kuruş'u aşan aşan bir indirim gerçekleşecek.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 7 NİSAN 2025

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 46.72 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin fiyatı: 46.83 TL

İstanbul LPG fiyatı Avrupa Yakası'nda 28.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 46.57 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin fiyatı: 46.71 TL

İstanbul LPG fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.59 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 7 NİSAN 2025

Ankara'da benzin litre fiyatı: 47.29 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 47.57 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 28.09 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 7 NİSAN 2025

İzmir’de benzin litre fiyatı: 47.65 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 47.93 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 28.04 TL

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