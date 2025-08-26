Sürücüler dikkat akaryakıta zam geliyor. Tabelalar yine değişecek

Zamla yatıp zamla kalkan Türkiye'de akaryakıt fiyatına zam yapılacak. Dolardaki düşüşe rağmen bütçedeki açığı kapatmak için çırpınan iktidar yarın gece yarısından sonra saatler 00.01'i gösterdiğinde benzine 1 lira 22 kuruş zam yapacak.

Benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 51 lira 63 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 51 lira 48 kuruşa, Ankara'da 52 lira 41 kuruşa, İzmir'de 52 lira 73 kuruşa satılıyor.

Son dakika değişikliği olmazsa benzine yapılacak 1 lira 22 kuruşluk zam sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 52 lira 85 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 52 lira 70 kuruşa, Ankara'da 53 lira 63 kuruşa, İzmir'de 53 lira 95 kuruşa depolara doldurulacak.

Zammın şimdilik pas geçeceği motorin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 52 lira 15 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 52 lira 03 kuruşa, Ankara'da 53 lira 09 kuruşa, İzmir'de 53 lira 53 kuruşa satılıyor.

Benzine zam yapılmayacağını duyan bir vatandaş "Cuma gece yarısı motorine de zam yaparlar. Taksit taksit zam yapmaya alışmış bir iktidarımız var. Bakın akaryakıtın litresi 50 TL'yi geçti 55'e doğru tırmanıyor. Sebze meyve fiyatı niye pahalı diyenlere tarladan markete kadar sen mi taşıyorsun. Kamyonla geliyor. Dükkan kirası, vergiler, personel giderleri, elektrik faturası, da nakliye dahil edilince ortaya bu tablo çıkıyor" dedi.