Sürücüler dikkat! Ambulansa yol vermediği için bir ceza daha kesildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Sürücüler dikkat! Ambulansa yol vermediği için bir ceza daha kesildi

Şişli'de, ambulansa yol vermediği belirlenen hafif ticari aracın sürücüsüne para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı ekipler, D-100 kara yolunda seyreden hafif ticari araç sürücüsünün ambulansa yol vermediği anların sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

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Çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen A.D. gözaltına alındı.

Sürücüye, "Aksine bir işaret bulunmadıkça kamyon ve çekici sürücüleri dışındaki sürücülerin gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek",

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"Geçiş üstünlüğü olan araçlara kolay ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmamak" ve "Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca sürmek" suçlarından para cezası uygulandı.

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