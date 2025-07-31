Sürücüler dikkat! Ambulansa yol vermediği için bir ceza daha kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı ekipler, D-100 kara yolunda seyreden hafif ticari araç sürücüsünün ambulansa yol vermediği anların sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Ambulansa yol vermemenin cezası 49 bin 810 lira

Çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen A.D. gözaltına alındı.

Sürücüye, "Aksine bir işaret bulunmadıkça kamyon ve çekici sürücüleri dışındaki sürücülerin gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek",

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"Geçiş üstünlüğü olan araçlara kolay ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmamak" ve "Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca sürmek" suçlarından para cezası uygulandı.

Ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı