Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun sis görüşü ciddi ölçüde kısıtladı.

Sis, özellikle Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölümü ile D-100’ün Abant Kavşağı, Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde etkili oldu.Otoyol ve kara yolunda görüş mesafesi bazı noktalarda 35 metreye kadar indi.

Güzergâhı kullanan sürücüler sis nedeniyle yavaş ve dikkatli seyretmek zorunda kaldı.Bölgedeki trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve hız yapmamaları konusunda sık sık uyardı.