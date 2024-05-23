Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor
Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

D-100 kara yolunun Bolu Dağı bölümünde yoğun sis ve sağanak yağış, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürerek ulaşımı olumsuz etkiledi.

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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor 1

Düzce'nin Bakacak, Kaynaşlı, Karanlıkdere ve Bolu'nun Elmalık bölgelerinde etkili olan bu hava koşulları nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda karayolları ve trafik ekipleri tarafından uyarılar yapıldı.

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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor 2

Ayrıca, şehir merkezi ve Akçakoca ilçesinde sağanak yağışın yol açtığı su birikintileri bazı caddelerde ulaşım sorunlarına neden oldu.

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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor 3

Yoğun trafik akışının olduğu kavşaklarda tedbirler alan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda ikaz etti.

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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor 4

Belediye ekipleri de su birikintilerinin tahliyesi için çalışmalara başladı.

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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor 5
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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor 6
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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor 7
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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor 8
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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor 9
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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor 10
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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor 11
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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor 12
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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor 13
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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor 14
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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor 15
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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor 16
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