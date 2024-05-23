Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

Düzce'nin Bakacak, Kaynaşlı, Karanlıkdere ve Bolu'nun Elmalık bölgelerinde etkili olan bu hava koşulları nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda karayolları ve trafik ekipleri tarafından uyarılar yapıldı.
Ayrıca, şehir merkezi ve Akçakoca ilçesinde sağanak yağışın yol açtığı su birikintileri bazı caddelerde ulaşım sorunlarına neden oldu.
Yoğun trafik akışının olduğu kavşaklarda tedbirler alan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda ikaz etti.
Belediye ekipleri de su birikintilerinin tahliyesi için çalışmalara başladı.