Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TİS (Toprakkale-İskenderun) Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif yollardan sürdürülüyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 24-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Gebze-Darıca yolunun 1-2. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 23-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 0-5. ve Alaca-Zile yolunun 11-13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 32. kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla Kemalpaşa-Sarp yönü trafiğe kapandığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) sürdürülüyor.