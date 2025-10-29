Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerinde Halkalı-Kapıkule Demir Yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 20-21. kilometrelerinde Denizli yönündeki çalışmalar nedeniyle emniyet ve sağ şerit kapalı; ulaşım orta ve sol şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Beyşehir-Derebucak-13. Bölge Hududu yolunun 44-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Antalya-Konya istikameti trafiğe kapatıldı.

Sürücüler, Derebucak şehir geçişine yönlendiriliyor.Akçakoca-Düzce yolunun 20-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Düzce-Akçakoca yönünden iki yönlü devam ediyor.

Artvin-Şavşat yolunun 16-22. kilometrelerinde sel hasarlarını onarma ve genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 14-34. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapımı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51-53. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8, Orhaneli-Harmancık yolunun 81-82. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.