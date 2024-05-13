Sürücüler dikkat! Bugün trafiğe kapatıldı 17 Mayıs’a kadar sürecek

Sürücüler dikkat! Bugün trafiğe kapatıldı 17 Mayıs’a kadar sürecek
Düzenleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminin bir bölümü, Ankara istikametinde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle 17 Mayıs saat 17.00’ye kadar ulaşıma kapatıldı.
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Sürücüler dikkat! Bugün trafiğe kapatıldı 17 Mayıs’a kadar sürecek 1

İşte detaylar:

Otoyolun Ankara İstikameti Karayolları ekipleri tarafından Üçköprü mevkisinden itibaren dubalarla çevrildi.

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Sürücüler dikkat! Bugün trafiğe kapatıldı 17 Mayıs’a kadar sürecek 2

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, saat 09.00 itibarıyla Ankara yönünü ulaşıma kapatarak araçları İstanbul istikametine yönlendirdi.

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Sürücüler dikkat! Bugün trafiğe kapatıldı 17 Mayıs’a kadar sürecek 3

İstanbul istikametinden çift yönlü olarak başlayan trafik akışı, Asar Suyu Köprüsü mevkisinden sonra tekrar 2 ayrı istikametten veriliyor.

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Sürücüler dikkat! Bugün trafiğe kapatıldı 17 Mayıs’a kadar sürecek 4

Üstyapı çalışmalarının 17 Mayıs saat 17.00 itibarıyla sona ereceği ve ulaşımın normal seyrine döneceği planlanıyor.

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Sürücüler dikkat! Bugün trafiğe kapatıldı 17 Mayıs’a kadar sürecek 5
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Sürücüler dikkat! Bugün trafiğe kapatıldı 17 Mayıs’a kadar sürecek 6
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Sürücüler dikkat! Bugün trafiğe kapatıldı 17 Mayıs’a kadar sürecek 7
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Sürücüler dikkat! Bugün trafiğe kapatıldı 17 Mayıs’a kadar sürecek 8
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Sürücüler dikkat! Bugün trafiğe kapatıldı 17 Mayıs’a kadar sürecek 9
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Sürücüler dikkat! Bugün trafiğe kapatıldı 17 Mayıs’a kadar sürecek 10
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Sürücüler dikkat! Bugün trafiğe kapatıldı 17 Mayıs’a kadar sürecek 11
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Sürücüler dikkat! Bugün trafiğe kapatıldı 17 Mayıs’a kadar sürecek 12
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