Sürücüler dikkat! Bugün trafiğe kapatıldı 17 Mayıs’a kadar sürecek

İşte detaylar:
Otoyolun Ankara İstikameti Karayolları ekipleri tarafından Üçköprü mevkisinden itibaren dubalarla çevrildi.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, saat 09.00 itibarıyla Ankara yönünü ulaşıma kapatarak araçları İstanbul istikametine yönlendirdi.
İstanbul istikametinden çift yönlü olarak başlayan trafik akışı, Asar Suyu Köprüsü mevkisinden sonra tekrar 2 ayrı istikametten veriliyor.
Üstyapı çalışmalarının 17 Mayıs saat 17.00 itibarıyla sona ereceği ve ulaşımın normal seyrine döneceği planlanıyor.