Sürücüler dikkat! Düzce ve Kocaeli’de sis alarmı: Mesafe 40 metreye düştü

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Kocaeli ve Düzce'de etkili olan sis, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda, özellikle Düzce geçişinde sis sürücüler için tehlike oluşturdu. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kocaeli ve Düzce’de etkili olan sis, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü.

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Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde sis, sürücüler için tehlike oluşturdu.

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Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri gibi mevkilerde etkili olan sis, Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu’nda görüş mesafesini 40 metreye kadar düşürdü.

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Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

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Düzce kent merkezinde de etkili olan sis, Düzce Ovası’nın üzerini kapladı ve Kalıcı Konutlar bölgesinin yüksek kesimlerinden görüldü.

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Kocaeli’de de İzmit, Gölcük, Başiskele ve Kartepe ilçeleri ile İzmit Körfezi’nde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

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Yüksek kesimlerdeki mahallelerdeki evler, sis yüzünden gözden kayboldu. Sisli bölgelerde sürücüler dikkatli ilerledi.

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