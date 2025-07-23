Sürücüler dikkat! İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı (23 Temmuz 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Sürücüler dikkat! İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı (23 Temmuz 2025)

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Akyazı kavşakları kesimi 0-13. kilometreleri üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları kesimi 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 14-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

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Selçuk-Kuşadası yolunun 11-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritten izin veriliyor.

Elmalı-Finike yolunun 25-27. kilometreleri patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kırşehir-Hacıbektaş yolunun 15-21. kilometrelerinde ulaşım yapım çalışması dolayısıyla kontrollü sürdürülüyor.

İSTANBUL'DA ÇALIŞMA YAPILAN YERLER;

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Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 25-29. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 27-39. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 16-18. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 45-46. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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