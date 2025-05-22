Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında yapılan çalışmalar (22.05.2025)

Kaynak: AA
Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında yapılan çalışmalar (22.05.2025)

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10-11. kilometreleri Denizli istikametinde şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun 18-19. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple çalışma programına göre otoyolun Çanakkale istikametinde bant aktarımı yapılarak, trafik akışı diğer istikamette iki şeritten devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kandıra-Körfez kavşakları 73-92. kilometreleri kuzey yolunda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler Kandıra Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilecek. Kandıra Kavşağı'ndan otoyola girişlere izin verilmeyecek. Çalışmalar 22.00-06.00 saatlerinde yapılacak.

TAG Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde (Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı arası) deprem hasarlarının giderilmesine yönelik üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Konya-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kırıkkale-Konya istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 10-12. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Sakarya istikametinden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Ankara-Bursa istikameti 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 35-38. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42-44. kilometrelerinde (Trabzon Üniversitesi mevkisi) yapılacak üstyapı onarım çalışması nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Son Haberler
Dolar bugün ne kadar oldu? İşte dolarda son rakam (22.05.2025)
Dolar bugün ne kadar oldu? İşte dolarda son rakam (22.05.2025)
Doğruya doğru bilgiyle varılır
Doğruya doğru bilgiyle varılır
‘Kasten yaralama’dan cezaevine girdi, evine ‘kenevir’ serası kurduğu ortaya çıktı
‘Kasten yaralama’dan cezaevine girdi, evine ‘kenevir’ serası kurduğu ortaya çıktı
Borsa güne yükselişle başladı! (22.05.2025)
Borsa güne yükselişle başladı! (22.05.2025)
Galatasaray’da koltuk değişimi! 44 yıllık saltanatı sona erdi... Kimse tahmin etmiyordu...
Galatasaray’da koltuk değişimi! 44 yıllık saltanatı sona erdi... Kimse tahmin etmiyordu...