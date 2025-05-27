Sürücüler dikkat! İşte karayollarında yapılan çalışmalar (27.05.2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Sürücüler dikkat! İşte karayollarında yapılan çalışmalar (27.05.2025)

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşakları 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yola çıkacak sürücüler için önemli uyarılar! İşte dikkat edilmesi gereken yerler (26.05.2025)Yola çıkacak sürücüler için önemli uyarılar! İşte dikkat edilmesi gereken yerler (26.05.2025)

Saray-Çatalca ayrımı-Hasdal yolunun Subaşı-Yassıören kavşakları 8-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Nevşehir-Aksaray yolunun 10-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırıkkale-Konya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı yapımı, Kaş-Demre-Finike yolunun 53-54. kilometrelerinde (Mağaralı Koy mevkisi) menfez yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Malatya-Elazığ yolunun 12-13. kilometrelerinde İkizce TOKİ Kavşağı'ndaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yusufeli-İspir yolunun 9-11. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Son Haberler
100 kişilik ekiple aranıyordu: Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’ndan kahreden haber!
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’ndan kahreden haber!
Avuç dolusu para harcayıp alınan pahalı kremlere gerek olmayacak! Cildi yenileyen 6 besin ortaya çıktı
Avuç dolusu para harcayıp alınan pahalı kremlere gerek olmayacak! Cildi yenileyen 6 besin ortaya çıktı
Kurye ile esnaf arasında tabureli gerilim
Kurye ile esnaf arasında tabureli gerilim
Turizm sezonu kaosla başladı! Bakanlık, Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen harekete geçti
Turizm sezonu kaosla başladı! Bakanlık, Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen harekete geçti
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! (27.05.2025)
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! (27.05.2025)