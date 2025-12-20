Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu'ndaki çalışmalar nedeniyle 21.00-05.00 saatlerinde Buca Doğu Kavşağı kolları trafiğe kapatılarak, ulaşım sonraki kavşaktan sağlanıyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerinde Devren, Ilıksu-Ulaş, Çandırtepe tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 6-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Lapseki-Çanakkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Darıca-Malatya yolunun 27-30. kilometrelerinde (Develi mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ardeşen-Fındıklı yolunun 9. kilometresinde (Işıklı Fırtına Lisesi mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.