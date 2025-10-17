Serhat KAYA/Bilecik/Yeniçağ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde Müdür Osman Çırak’tan brifing aldı. Ziyaret sırasında, 2025’te eyalette 16.157 kimlik kartı, 13.205 sürücü belgesi ve 5.535 pasaport başvurusu kaydedildiğini açıklayan Sözer, bu rakamların yaklaşık 230 bin nüfuslu ilin yüzde 7’sine denk geldiğini vurguladı.



Vatandaşlarla sohbet ederek önerilerini dinleyen vali, özellikle eski tip ehliyetlerin 31 Ekim 2025 son tarihine kadar yenilenmesini hatırlattı. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacağını belirterek, Alo 199 ve e-Devlet üzerinden randevu çağrısı yaptı. “Siz Bize Gelemiyorsanız, Biz Size Geliriz” sloganıyla yürütülen Adreste Nüfus Hizmeti, 400’ün üzerinde yaşlı ve engelli için kapı kapı hizmet sundu.

Huzurevi ziyaretlerinde 18 kimlik başvurusu alınan bu uygulama, erişilebilirliği artırdı. Sözer, dijital dönüşümle işlem sürelerini yüzde 30 kısalttıklarını, mobil timlerin ilçelere yayıldığını ekledi. Uzmanlar, Bilecik’in düşük nüfus artışı (yüzde 0.15) rağmen hizmet kalitesinin ulusal ortalamayı aştığını belirtiyor. Bu çalışmalar, vatandaş memnuniyetini yükselterek idari verimliliği pekiştiriyor.