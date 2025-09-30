Sürücüler için açıklama geldi: İşte kara yollarında yapılan çalışmalar ve trafiğe kapalı yollar (30 Eylül 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kavşakları 1-4. kilometrelerinde Buğralar Köprüsü'ndeki tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kara yolları ile ilgili açıklama geldi: İşte trafiğe kapatılan ve alternatif yollar (29 Eylül 2025)

Kocaeli-Yalova yolunun 4-25. kilometrelerinde bakım ve onarım, Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Yalova-Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolunun 32-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bergama-Soma yolunun 30-35. ve Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 5-15. kilometrelerinde Değirmendere-2 ve Değirmendere-4 köprülerinin Maçka-Trabzon yönündeki yapılarında derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Malatya-Yeşilyurt yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.