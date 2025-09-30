Sürücüler için açıklama geldi: İşte kara yollarında yapılan çalışmalar ve trafiğe kapalı yollar (30 Eylül 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Sürücüler için açıklama geldi: İşte kara yollarında yapılan çalışmalar ve trafiğe kapalı yollar (30 Eylül 2025)

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kavşakları 1-4. kilometrelerinde Buğralar Köprüsü'ndeki tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kara yolları ile ilgili açıklama geldi: İşte trafiğe kapatılan ve alternatif yollar (29 Eylül 2025)Kara yolları ile ilgili açıklama geldi: İşte trafiğe kapatılan ve alternatif yollar (29 Eylül 2025)

Kocaeli-Yalova yolunun 4-25. kilometrelerinde bakım ve onarım, Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Yalova-Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolunun 32-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bergama-Soma yolunun 30-35. ve Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 5-15. kilometrelerinde Değirmendere-2 ve Değirmendere-4 köprülerinin Maçka-Trabzon yönündeki yapılarında derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Malatya-Yeşilyurt yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Son Haberler
Trump’ın Gazze planına üst üste tepkiler geldi: Erdoğan ‘Sürece katkı vermeye devam edeceğiz” dedi
Trump’ın Gazze planına üst üste tepkiler geldi: Erdoğan ‘Sürece katkı vermeye devam edeceğiz” dedi
Saray'da köstebek avı. İktidarın en gizli bilgileri bile sızdırıldı. Erdoğan'ın duyulmasını istemediği o bilgiler
Saray'da köstebek avı. İktidarın en gizli bilgileri bile sızdırıldı. Erdoğan'ın duyulmasını istemediği o bilgiler
Galatasaray – Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar
Galatasaray – Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar
Cimbom Devler Ligi'nde siftah için sahaya çıkıyor! İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri...
Cimbom Devler Ligi'nde siftah için sahaya çıkıyor! İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri...
Kayseri'de kan donduran olay! 12 yaşındaki üvey oğlu dehşet saçtı
Kayseri'de kan donduran olay! 12 yaşındaki üvey oğlu dehşet saçtı