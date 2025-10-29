

1 Ocak 2016’da başlayan yeni tip sürücü belgesi uygulaması kapsamında bugüne kadar 35 milyon 609 bin 477 kişi ehliyetini yeniledi. Ancak 1 milyon 886 bin 619 kişi hala eski tip sürücü belgesini kullanıyor. Yetkililer, işlemini son güne bırakmak istemeyen vatandaşların en yakın nüfus müdürlüğüne giderek randevu almasını öneriyor.

CEZAİ YAPTIRIM UYGULANACAK



31 Ekim 2025’e kadar eski tip ehliyetini yenilemeyen kişilerin sürücü belgeleri resmen geçersiz hale gelecek. Bu kişiler araç kullanırken tespit edildiğinde ehliyetsiz araç kullanma cezasıyla karşı karşıya kalacak. Ayrıca yeni ehliyet almak isteyenlerin yeniden sürücü kursuna kayıt yaptırması gerekecek.

Ehliyet yenileme başvuruları randevu sistemiyle gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, işlemlerini e-Devlet üzerinden başlatarak en yakın nüfus müdürlüğünden randevu alabiliyor. Yetkililer, son günlerde yaşanabilecek yoğunluklara karşı erken başvuru yapılması konusunda uyarıyor.