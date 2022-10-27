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İstanbul'a sis çöktü

İstanbul'da sabaha karşı etkili olan sis, etkisini sürdürdü ve ulaşımı olumsuz etkiledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde etkili olan sis, trafiğin yoğunluğu yaşanmasına neden oldu. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 07:02
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Sürücüler zor anlar yaşıyor. İstanbul'a sis çöktü

İstanbul'a sis çöktü
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İstanbul'un bazı ilçeleri güne sisle uyandı. Sabahın erken saatlerinde sis etkisini sürdürdü. Sis özellikle kara trafiğini etkilendi. Görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde etkili oldu.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan bildirimde, saat 04.35 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi. İstanbul Boğazı ve çevresinde yer yer sis yoğunluğu görülüyor.

SİS NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Yatay görüş mesafesini 1 km’nin altına düşüren meteorolojik bir olaydır. Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da bilinir. Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğunlaşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelmiştir.

Sis içinde çisenti biçiminde çok hafif yağış olabilir. Zirai açıdan faydalı olduğu kadar, güneşe engel olduğu için deniz, kara ve hava ulaşımında büyük ölçüde olumsuz etkileri de görülmektedir.

SİS TÜRLERİ

Açık ve durgun gecelerde ısı kaybı sebebiyle yer yüzeyi ve yüzeye yakın hava soğur. Yerden yukarı doğru yükseklik arttıkça atmosferde ters bir sıcaklık dağılımı ortaya çıkar. Alt seviyelerde hava soğuktur. Yükseklik arttıkça sıcaklık da artar. Soğuma havanın çiğ noktasına kadar inerse sis meydana gelir. Gece başlar, gündüz hava ısınınca, öğleye doğru ortadan kalkar.

Adveksiyon (Yatay Hava Hareketi) Sisi

Sıcak ve nemli havanın soğuk bir yüzey üzerine hareketi ile alt katmanların soğuyarak su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan sislerdir.

Oroğrafik (Yer Şekili) Sis

Yatay hareket eden havanın yer şekli etkisiyle yükselerek soğuması neticesinde oluşan sislerdir. Yer şekli etkisiyle yükselme hafif hafif ve yataya yakın olmalıdır.

Cephe Sisleri

Karşılaşan iki farklı hava kütlesinden sıcak olanın soğuk olan üzerinde yükselerek soğuması neticesinde oluşan sislerdir.

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