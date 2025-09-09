Sürücülere büyük kolaylık: WhatsApp'tan görülebilecek!

Kaynak: İHA
Sürücülere büyük kolaylık: WhatsApp'tan görülebilecek!

Okulların açılmasıyla birlikte artan trafik yoğunluğu nedeniyle Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, sürücülere kolaylık sağlamak amacıyla trafik WhatsApp kanalını hizmete açtı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında sürücüler; trafik yoğunluğu ve yol durumu, kapanan yollar, yol çalışmaları, değişen trafik kuralları ve işaret levhalarıyla ilgili güncel bilgilere anlık olarak ulaşabilecek.

2-008.jpg

Konu hakkında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Dron destekli denetimler, kırmızı ışık ihlalleri, emniyet şeridi kullanımı, kask ve emniyet kemeri zorunluluğu ile cep telefonu kullanımı gibi rutin kontroller de kanal üzerinden paylaşılacak. WhatsApp kanalına katılan vatandaşların trafikle ilgili gelişmeleri güvenilir ve hızlı bir şekilde takip edebilecekler. Kanal linkinin sosyal medya hesaplarının hikaye bölümünde yer alacak. Sürücüleri bilinçli davranmaya davet ederek, "Güvenli yolculuk, bilinçli sürücülerle mümkün" sloganına uymaya davet ediyoruz" denildi.

Son Haberler
Dalaman'da ormanı yakıp kaçtılar! Sabotaj görüntüleri şoke etti
Dalaman'da ormanı yakıp kaçtılar! Sabotaj görüntüleri şoke etti
Galatasaraylı oyuncu etkisi! Selçuk İnan muradına ulaştı
Galatasaraylı oyuncu etkisi! Selçuk İnan muradına ulaştı
Gürsel Tekin’in minibüsünden ‘Aktrol’ çıktı! CHP yönetimine demediğini bırakmadı
Gürsel Tekin’in minibüsünden ‘Aktrol’ çıktı! CHP yönetimine demediğini bırakmadı
Fenerbahçe apar topar göndermişti! Jose Mourinho geri dönüyor: Herkes şok oldu
Fenerbahçe apar topar göndermişti! Jose Mourinho geri dönüyor: Herkes şok oldu
Mutlu Kaya ilk adımlarını attı! Erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuştu
Mutlu Kaya ilk adımlarını attı! Erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuştu