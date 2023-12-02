Sürücülere ceza yağdı

Düzce'de yapılan denetimde sürücülere ceza yazıldı.

KAYNAK: İHA
Sürücülere ceza yağdı

Düzce’de polis ekipleri tarafından ışık donanımı denetimi yapıldı. Şehir merkezinde yapılan denetime onlarca sürücü girdi.

Araçlarda başka sürücülerin gözünü yorabilecek ışık donanımları denetlendi. Araç farlarında farklılık gösteren araç sürücülerine 436’şar lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca bir sürücü emniyet kemeri takmaması sebebi ile polis ekiplerinin “Niye emniyet kemeri takmıyorsun” sorusuna “Yakın bir yere gidiyordum. O yüzden takmadım. Ne yapsanız haklısınız” ifadelerini kullandı.

Sürücüye 436 lira ceza yazıldı.

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