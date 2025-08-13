Sürücülere kara yolları için önemli uyarı: Dikkatli olunmalı! İşte kapalı yollar (13 Ağustos 2025)

Kaynak: AA
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz-Saray kavşakları 97-101. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Aydın Çevre Yolu Güney-Kuzey kavşaklarının 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Aydın-İzmir istikametinde şerit daraltması yapılıyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Adana Doğu kavşaklarındaki üstyapı bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep-Adana istikameti araç trafiğine kapatıldı. Ulaşıma, Adana-Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 19-27. kilometrelerinde derz bakım-onarım çalışması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım sırasıyla İzmir ve İstanbul yönlerinden çift yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 55-58. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 54-61 kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, Samsun istikametinde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Doğankent-Kürtün-Torul yolunun 4-35. kilometrelerinde bulunan Günyüzü 2, Günyüzü 1, Elceğiz, Taşlıca, Özkürtün ve Kirazlık tünellerindeki bakım- onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Alanya-Gazipaşa-5. bölge hududu yolunun 3-5. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 17-23. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Batman-Siirt istikametindeki sol şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sağ şeritten çift yönlü devam ediyor.

