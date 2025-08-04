Sürücülere kara yollarında yapılan çalışmalar için uyarı! İşte tüm detaylar (4 Ağustos 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Akyazı kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdan iki yönlü devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu TEM Akyazı Kavşağı'ndan Ankara istikametine çıkış kapatılacak.

İzmir-Menemen Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Menemen istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Yola çıkacak sürücülere uyarılar! İşte karayollarında yapılan çalışmalar ve kapalı yollar (03 Ağustos 2025)

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Düzce kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Niğde istikametinde sağ şerit kapatılarak, trafik akışı diğer şeritten kontrollü devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 54-61. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, Sinop istikametinde tek şeritten iki yönlü sağlanıyor.

İyidere-İkizdere yolunun 24-28. kilometrelerinde Güneyce 1 ile Güneyce 2 tünellerinde yapılacak drenaj sistemi bakım, onarım ve temizlik çalışması dolayısıyla ulaşıma her iki yöndeki tüplerde tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Konya-Karaman yolunun 0-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Keçiborlu-Burdur-Antalya yolunun 2-3. kilometrelerindeki menfez çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Bursa-Bilecik il sınırı-Pamukova-Bozüyük devlet yolunun Bilecik-Bozüyük istikameti, 21-22. kilometrelerdeki Hamsu Köprüsü'nün yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Bozüyük-Bilecik istikametinden iki yönlü sağlanıyor.